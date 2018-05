Voici une recette parfaite pour un souper délicieux et rapide. Des poitrines de poulet tendres et juteuses dans une sauce à la crème.

Vous pouvez les servir avec un choix de riz ou encore sur des pâtes, les deux options seront succulentes.

Poitrines de poulet, poireaux et champignons

INGRÉDIENTS

Photo courtoisie

4 poitrines de poulet

2 paquets de champignons, tranchés

2 poireaux, tranchés en rondelles

3 c. à soupe d’huile

3 c. à soupe de beurre

1/2 tasse de vin blanc

1 c. à thé de sel

1 c. à thé de poivre

1 c. à thé d’herbe de Provence

3/4 tasse de crème 35%

1/2 tasse de fromage parmesan, râpé

PRÉPARATION

Couper les poitrines de poulet sur la largeur, poivrer légèrement.

Dans une grande poêle, faire fondre 1 c. à soupe de beurre dans l’huile et déposer les poitrines et les faire dorer 5 minutes de chaque côté.

Retirer les poitrines de la poêle.

Déposer 2 c. à soupe de beurre dans la même poêle, ajouter les poireaux et les champignons et les faire dorer.

Déglacer avec le vin blanc.

Ajouter le sel, le poivre et les herbes de Provence et laisser réduire de moitié.

Verser la crème 35%, remettre les poitrines et les recouvrir de sauce.

Parsemer de fromage parmesan et mettre au four à broil 1 à 2 minutes.

Servir sur du riz ou des pâtes.