Taxes sur l’essence: les automobilistes montréalais les plus imposés au pays

Les automobilistes montréalais paient 971$ chacun en taxes sur l’essence par année, ce qui fait d’eux les Canadiens les plus imposés à la pompe, selon une étude.

«Les Montréalais paient six taxes sur l’essence, ce qui équivaut à 40% du prix qui est payé. Comme nous sommes les plus taxés, on devrait s’attendre à des infrastructures extraordinaires, mais malheureusement ce n’est pas le cas», déplore Carl Vallée, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables.

Les automobilistes paie chaque année 2,9 G$ en taxes lors de leurs achats à la pompe. C’est presque de 200$ de plus par automobiliste de plus que la moyenne des autres Canadiens.

M. Vallée déplore qu’actuellement les gouvernements imposent les taxes de vente, soit la TPS et la TVQ, sur le prix après avoir déjà imposé la taxe carbone, la taxe d’accise fédérale, la taxe provinciale sur les carburants et la taxe «transit» pour le transport en commun.

«On taxe les taxes, c’est un non-sens. Pour soulager les automobilistes montréalais, on pourrait au moins modifier cette façon de faire. On verrait déjà une réduction d’au moins 10% du prix», suggère-t-il.

Cette diminution est d’autant plus nécessaire selon M. Vallée alors que le litre d’essence dépasse le 1,40$. Le baril de pétrole a d’ailleurs atteint des sommets hier que l’on n’avait pas vu depuis 2014.