[QUIZ] Quel festival êtes-vous?

Quiz

Avoir une passe pour La Ronde et y aller avec ta gang le plus souvent possible

Santa Teresa

Osheaga

Le Rockfest

ÎleSoniq

Les Francofolies

Si tu étais un festival, tu serais certainement Santa Teresa. Tu habites dans le Mile-End et tu portes toujours un jean jacket. Tu connais toutes les nouvelles tendances, parce que c’est toi qui les crées. Tu n’utilises plus Facebook, parce que ce n’est pas assez «artsy» à ton goût. Tu possèdes un appareil argentique que tu traînes (dans ton cou) partout avec toi pour immortaliser tes partys clandestins dans une ancienne usine désaffectée. T’écoutes du rap. Pis t’as un kick sur Loud.

Si tu étais un festival, tu serais certainement Osheaga. Tu as probablement 18 ans. Tu vis dans un grand loft payé par tes parents dans Griffintown et tu passes la moitié de tes journées à faire du yoga pour avoir l’air «ben» en forme sur Instagram. Tu bois des smoothies tous les jours. Tu magasines constamment de nouveaux vêtements en ligne quand tu es dans le transport en commun. Tu vis le vrai #livingthedream !

Si tu étais un festival, tu serais certainement le Rockfest. Tu habites Hochelag’ et tu as un tatouage de Blink 182 dans le bas du dos que tu exposes fièrement durant tout l’été. Tu bois de la Pabst avec un «side de clamato» et tu aimes passer tes journées en bedaine à «chiller» sur le bateau de ton oncle René. Tu es la personne essentielle pour faire lever le party! #rockon

Si tu étais un festival, tu serais certainement l’ÎleSoniq. Tu habites probablement en banlieue de Montréal ou dans Centre-Sud. Tu aimes toutes les sortes de musique et plus particulièrement l’électro. T’as déjà suivi des cours de Zumba, mais maintenant tu préfères pratiquer «tes moves» en jouant à Just Dance sur la Wii. T’as pleuré quand tu as appris la mort du DJ Avicci (parce que tu le considères comme le Mozart des temps modernes). Tu t’es même fait faire un tatouage en son honneur.

Si tu étais un festival, tu serais certainement Les Francofolies. Tu habites sur le Plateau ou en banlieue et tu sors une fois par année de ton quadrilatère et c’est pour assister au show gratuit de Pierre Lapointe et ses invités. Tu t’insurges quand on te répond en anglais au Carrefour Laval, mais dès que tu as un petit verre dans le nez tu t’exprimes uniquement dans la langue de Shakespeare.