Tout ce qu’on sait du nouveau Call Of Duty: Black Ops 4

Comme prévu, Activision Blizzard et Treyarch ont dévoilé le nouvel opus Call Of Duty: Black Ops 4, le prochain épisode de la franchise qui sortira le 12 octobre prochain, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

On a suivi pour vous la conférence de dévoilement du futur Call of Duty: Black Ops 4. On a pu découvrir un mode multijoueur classique, un mode Zombies et une variante du Battle Royale. Cette année, le mode solo est mis de côté, comme l’avaient présagé un grand nombre de rumeurs. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le prochain Black Ops?

Le multi-joueur

De prime abord, le jeu ne semble pas énormément changer. On reste dans cette ambiance Black Ops, retour vers un univers futuriste. Cependant, le gameplay semble plus coloré et rapide, voire même explosif.

Désormais, tout se passera au sol, pas de saut ou autre, afin de décupler cette rapidité et ce gameplay dans le rush. Concernant votre équipement, le système d’armement a été amélioré; lance-flammes, drones et même pistolets à grappins, le futur n’aura jamais été aussi cool.

Ce qu’on avait déjà découvert dans Black Ops 3 vient d'être remis au goût du jour. Tous les personnages disposeront de leur propre équipement et d’une capacité unique. Dorénavant, vous pourrez lancer des medkits à vos alliés, utiliser des lunettes thermiques, poser un mur-bouclier au sol etc... L’équipe de Treyarch cherchait un nouveau rythme de jeu, plus rapide et affolant. Vous être en train de tirer avec une main? Pas de problème, vous pourrez utiliser l’autre pour balancer une grenade. Eh oui.

Le mode Zombies

Incontournable mode de chez Call of Duty, le mode Zombies se décline en trois nouvelles expériences. Celles-ci sont pour le moins originales... Elles n’ont plus rien à voir avec les anciens univers du mode Zombies. Au programme: robots géants, gladiateurs, magie... et si cela ne vous suffit pas, vous pourrez aussi tester le mode Zombies dans une ambiance titanique... oui, oui.

Le Black Out

C’est sur l’annonce d’un mode battle royale que la conférence s’est conclut. Vous pourrez incarner un personnage issu des différents modes de la série et vous allez pouvoir vivre une expérience inédite. Armes, véhicules aériens, maritimes ou terrestres... Ce mode aux « mécaniques raffinées » vous fera vivre une nouvelle expérience dans le prochain Black Ops 4.

Treyard annonce avoir « bouleversé les codes de la série », tout ce qu’on peut dire, c’est qu’on a hâte de le tester pour vous partager notre avis!

Call of Duty: Black Ops 4 est prévu le 12 octobre prochain sur PC, Playstation 4 et Xbox one. Il proposera aussi une version bêta aux personnes qui précommanderont le jeu.

Serez-vous de la partie?