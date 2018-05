Un Ontarien trouve un obus à côté de ses poubelles

LONDON, Ontario – Un résident de London, en Ontario, a eu la surprise de découvrir un obus datant de la Première Guerre mondiale abandonné près de ses poubelles en bordure de la rue.

La police de London a expliqué mercredi avoir été appelée à intervenir mardi en avant-midi après la découverte de l'obus, d'une taille avoisinant les 60 cm (2 pieds).

Appelés en renfort, des experts de l'armée canadienne ont déterminé que l'obus, bien réel, contenait entre 9 et 13,5 kg (20 et 30 lb) d'explosif. Ceux-ci ont récupéré la bombe et l'ont amené à la base de Borden pour la faire exploser.

La police de London n'a pas expliqué comment l'obus a bien pu se retrouver abandonné de la sorte aux côtés de poubelles. Elle a toutefois profité de l'occasion pour rappeler aux citoyens d'éviter de s'approcher de quelque objet que ce soit qui ressemble à du matériel militaire.