Cette entraîneuse privée dévoile ses 10 exercices sans équipements préférés pour muscler ses fessiers

Si vous voulez entraîner vos fessiers sans avoir à vous déplacer au gym, vous allez être heureux d'apprendre qu'il existe des exercices simples à faire à la maison.

L'entraîneuse personnelle Sohee Lee a fait la démonstration de ses 10 exercices fétiches qui ne demandent aucun équipement pour entraîner ses fessiers.

Une publication partagée par Sohee Lee (@soheefit) le 21 Déc. 2017 à 2 :31 PST

Les exercices proposés cibleront vos muscles du derrière, que ce soit pour augmenter sa masse ou simplement devenir plus forte dans cette région du corps. Ils sont également très simples : une variété de «hip thrust» et de ponts à faire dans le confort de son foyer. On aime ça sans tracas!

Une publication partagée par Sohee Lee (@soheefit) le 6 Avril 2018 à 11 :45 PDT

La routine peut également être intégrée dans un entraînement plus complet, comprenant des exercices pour les abdos et le haut du corps.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!