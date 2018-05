LACHANCE MARTEL, Annette



De Lavaltrie, le 10 mai 2018, à l'âge de, est décédée Mme Annette Martel, épouse de feu M. Roland Lachance et prédécédée de René, Alice et Rolande, ses enfants.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Yvette, André (Nicole), Lucie, Richard (Clémence), Réjeanne (Cyril), Denis (Carole), Aurèle, Normand (Michelle) et Gilles Lachance (Line), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Mariette, autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-Antoine de Lavaltrie (1341 Notre-Dame, Lavaltrie), le samedi 19 mai à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à compter de 9h30.514-353-9199www.salonfunerairelfc.com