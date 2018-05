ROBINETTE, Raymonde

(née Demers)



À L'Assomption, le 13 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Raymonde Demers, épouse de feu M. Artic Robinette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hubert (Patricia), Claude (Lise), Lorraine (Pierre), Micheline (Jacques), feu Alain, Luc (Line), Louise (François), Sylvie (Yves), Lyne (Sylvain) et France (Robert), ses 15 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 21 mai de 13h à 16h au:371, BOUL. L'ANGE-GARDIENL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infoLes funérailles suivront à 16h en l'église de L'Assomption.La famille remercie le personnel du CHSLD de L'Assomption.