Agua Fresca de Chia et Hibiscus

CHIA

Aliment de base chez les Mayas et les Aztèques, les graines de chia ont un goût léger, mais sont très rassasiantes. Elles sont utilisées par les anciennes civilisations comme source d’énergie et pour stimuler l’endurance. Consommées pour leur grande teneur en fibres, calcium, fer et vitamine C, elles ont une haute teneur en oméga-3 et constituent une source de bons gras. Contrairement aux graines de lin, pas besoin de moudre le chia pour profiter de tous ses bienfaits. Il est facile à utiliser partout ! L’idéal est de tremper les graines dans l’eau afin de les faire gonfler et d’utiliser ce gel dans vos recettes.