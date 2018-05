Beau temps mauvais temps, le vote ne sort pas

Peut-on sortir le vote ? Certains n’ont pas l’intention d’aller voter l’automne prochain. Ceux-là seront la cible d’équipes de bénévoles bien rodées dont le principal but est d’inciter, par téléphone ou par des visites à domicile, les électeurs à se rendre aux urnes. Ces équipes seront mal avisées, cependant, de prétendre que leur mission est de « sortir le vote ». Cette expression calquée de l’anglais to get out the vote doit être éliminée de leur vocabulaire. Elle peut être remplacée, par exemple, par « convaincre les électeurs de voter » ou « inciter les électeurs à exercer leur droit de vote ». Soleil ou pluie, le vote, lui, ne sort pas. Mais ceux qui voteront se rendront-ils au bureau de scrutin ou au bureau de vote ? Le français accepte les deux expressions. La locution « bureau de votation » est cependant une impropriété. Enfin, on écrit (sans majuscule) « les libéraux », « les péquistes », « les caquistes », etc.