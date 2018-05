Ces entreprises québécoises ont été récompensées pour leur travail remarquable en matière de francisation

En collaboration avec

La langue française est un enjeu important pour les entreprises québécoises. Chaque année, plusieurs organisations travaillent d’arrache-pied pour s’assurer que l’on utilise un français de qualité dans leurs activités, et ce, à l’oral comme à l’écrit.

Le 17 mai dernier, l’Office québécois de la langue française (OQLF) tenait son Gala des Mérites du français. Cette cérémonie a été l’occasion de remettre, en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, les Mérites destinés aux organisations et aux personnes qui se sont démarquées en matière de francisation dans leur milieu ou auprès des personnes immigrantes.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Que ce soit en investissant dans la francisation des personnes immigrantes ou en mettant en place des programmes visant à encourager l’utilisation de la langue de Molière, des entreprises comme celles-ci rivalisent d’ingéniosité pour s’assurer que le français vit en leur sein.

Les organisations suivantes figurent parmi les lauréates du Gala des Mérites du français, tenu le 17 mai 2018 :

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Affordance Studio, pour la conception du jeu vidéo Prêt à négocier, qui vise l’apprentissage du français;

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Coup de balai, pour l’organisation de cours de français destinés à son personnel allophone (mention du jury);

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

École nationale d’aérotechnique, pour l’enseignement en français du logiciel CATIA aux étudiantes et aux étudiants en génie aérospatial;

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Osler, Hoskin & Harcourt, pour le dynamisme de leur comité de francisation, qui a adopté des mesures de valorisation de la langue française;

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Ubisoft, pour la tenue de cours de français dans l’entreprise destinés à tous les membres de son personnel;

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Ville de Gatineau, pour l’organisation d’activités de francisation destinées à la population immigrante de son territoire.

Ont également été récompensés lors du Gala : le Cégep de Rivière-du-Loup, la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, le Festival international de la chanson de Granby, Industrie de palettes Standard, Pratt & Whitney, Régulvar et Tourisme Montréal.

Enfin, quatre individus ont été honorés à l'occasion du Gala de l'OQLF :

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Denis Duquette, formateur en entreprise et consultant en francisation, aujourd’hui retraité;

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Frey Alberto Guevara, réfugié colombien et directeur adjoint de Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, à Granby;

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Maira Lenina Prado Landaeta, immigrante vénézuélienne qui a, en deux ans, maitrisé la langue française au point de devenir animatrice radio et conférencière;

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

M. Karim Mouhoubi, professeur de français, langue d’intégration et de cohésion sociale, pour le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.

En plus d’être une prestigieuse récompense pour tous leurs efforts, les Mérites du français permettent aux lauréats et lauréates de rayonner dans leur milieu et leur région.

En s’impliquant dans la francisation et la promotion de la langue française, les organisations et les individus célébrés le 17 mai dernier ont fait preuve d’une belle solidarité envers les nouveaux arrivants et les allophones.

Découvrez les organisations et les personnes honorées lors du Gala des Mérites du français pour leur travail exceptionnel en matière de francisation!