C’est quoi un super aliment?

Même s’il n’existe pas de définition officielle, le super aliment est un aliment contenant une très grande quantité de vitamines, de minéraux, d’antioxydants, de fibres et autres nutriments. Ces aliments sont prônés par les adeptes de santé pour leur riche profil nutritionnel et ont beaucoup gagné en popularité depuis les 10 dernières années. Ces aliments vous seront bénéfiques grâce à leurs richesses et à leur apport nutritif exceptionnel pour compléter une alimentation saine.