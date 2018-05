Deux en deux pour les Caps

Les Capitales de Québec n’ont eu besoin que deux manches pour s’occuper des Jackals du New Jersey à leur deuxième sortie de la saison, vendredi soir, au Stade Canac, l’emportant par la marque de 6-1.

Si l’attaque de la formation de la Ligue Can-Am de baseball indépendant avait montré des signes encourageants lors de la rencontre inaugurale de la veille, elle s’est montrée encore plus agressive dans cette deuxième victoire d’affilée grâce à des poussées de trois et deux points, en troisième et cinquième manches, incluant un circuit de Kalian Sams.

Le nouveau venu Josh Vitters a été l’un des principaux artisans de la victoire des siens en envoyant trois fois la balle en lieu sûr en plus de réussir un ballon-sacrifice au cinquième acte. La saison est encore bien jeune, mais après deux rencontres seulement, le troisième choix au total du repêchage de 2007 par les Cubs de Chicago semble se sentir à l’aise dans son nouvel environnement.

«Je sens que mon élan revient à ce qu’il était il y a quelques années. En travaillant fort, les bonnes choses arrivent, et on a eu la victoire, ce qui est encore plus important. Les partisans sont formidables et ils nous donnent de l’énergie», a déclaré le Californien qui évolue au troisième coussin.

«Je suis très content, car il est arrivé au camp et il cherchait un peu son synchronisme dans son élan. Ce soir, il a bien fait et je suis content de sa progression, c’est ce qu’on espérait de lui puisqu’il n’avait pas joué beaucoup depuis deux ans», a renchéri le gérant Patrick Scalabrini.

Première présence pour Bérubé

Marc-Antoine Bérubé n’aura pas patienté trop longtemps avant de vivre son baptême du circuit indépendant. Envoyé en neuvième par Scalabrini alors que les siens détenaient une avance confortable, le lanceur québécois a bien fait en retirant les trois frappeurs auxquels il a fait face.

«On veut faire lancer notre monde. Je suis content pour Marc-Antoine qui avait l’air en contrôle et calme, mais je suis aussi content de Jay Johnson [utilisé en sixième et en septième manche], qui faisait face à une situation plus difficile. On a revu le Jay d’il y a trois ans», a émis l’instructeur-chef.

Johnson a été le premier releveur utilisé après les cinq manches et deux tiers du partant Arik Sikula, qui sans être spectaculaire, a fait le boulot en n’allouant que cinq coups sûrs, trois buts sur balles et en décrochant trois retraits sur des prises.

«On va gagner pas mal de matchs si on ne donne pas beaucoup de choses offensives [à l’adversaire]», a lancé Scalabrini.

En vitesse

Les membres de l’édition 2017 ont reçu leur bague de championnat avant la rencontre de vendredi soir, un bijou qui risque de ne pas passer inaperçu lors de futures soirées mondaines...Ryan Searle (Québec) et l’ancien des Cubs Lendy Castillo (New Jersey) s’affronteront au monticule samedi soir pour le troisième duel de cette série...