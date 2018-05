ROCH (née Deslongchamps) Bertrande



À Laval, le 11 mai 2018, est décédée à l'âge de 98 ans et 9 mois, au CHSLD Fernand Larocque, Bertrande Deslongchamps, épouse de feu Charles Emile Roch.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge, Nicole (Guy), Pierre Paul (Jocelyne) et Jacques, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 21 mai 2018, de 13h à 15h, suivi d'une homélie en la chapelle du Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe