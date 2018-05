Incompréhension et tristesse pour les proches de l’élagueur décédé à Charlesbourg

La mort tragique d’un jeune élagueur à Québec par électrocution sème la consternation parmi ses proches et anciens collègues, alors qu’il était réputé pour travailler avec rigueur et prudence.

L’homme originaire d’Alma, père d’un enfant en bas âge, faisait l’élagage d’un arbre sur un terrain privé de Charlesbourg quand il a été exposé, pour une raison encore inconnue, à une décharge électrique de 14 400 volts, jeudi.

Au lendemain du drame, les hommages se multipliaient pour témoigner de la passion de Marc-André Lavoie pour son métier, qu’il pratiquait depuis plusieurs années.

«J'espère que tu as pu être accueilli dans une verte forêt pleine de grands arbres qui touchent le ciel, comme les paysages que tu avais souvent dans tes rêves et que tu me confiais le matin venu», a partagé sa conjointe Marguerite Picard, vendredi, dans un long message d’adieu sur Facebook.

Le choc était aussi difficile à encaisser dans les rangs de son employeur. «C'est la journée la plus sombre de notre vie», a répondu l’entreprise Arb’Attage lorsque sollicitée par Le Journal via les réseaux sociaux. «Très bouleversé», son propriétaire, Patrick Turgeon, n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

Travailleur d’expérience

Chez Arbeau SPOT, Patrick Boutin n’avait, lui aussi, que de bons mots pour cet ancien employé qu’il a connu en 2013. «C’est un gars d’expérience, c’est un gars qui était conscient des dangers», s’étonnait le copropriétaire de l’entreprise où la victime a travaillé en 2013. «C’était un passionné, un amoureux des arbres», a-t-il ajouté.

Même son de cloche au centre de formation professionnelle Fierbourg, où le corps professoral est en deuil d’un ancien étudiant diplômé en 2011.

«On le connaissait tous très très bien parce que c’était un élève modèle, tranquille. Il était très sécuritaire, mais c’est sûr que c’est un métier qui est à risque. On redoute tout le temps que quelque chose comme cela puisse arriver», se désolait l’enseignant Mathieu Gaudreault.

«Ils sont au courant des dangers, des façons de faire pour travailler. Ici, la sécurité est omniprésente», a également souligné le directeur adjoint de Fierbourg, Mario Houde. «Les enseignants sont attristés, a-t-il déclaré. Nos pensées sont avec la famille. Ce matin, ça donne un choc un peu à tout le monde».

Les enquêtes se poursuivent

Alors que les proches sont en quête de réponses, la police de Québec ne pouvait toujours pas exclure, vendredi, l’hypothèse d’une négligence criminelle dans ce dossier. «L’enquête est toujours en cours», a signifié la porte-parole Mélissa Cliche.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) poursuit également son travail dans ce dossier.