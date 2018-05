La vérité sur les pervers narcissiques

Merci d’avoir mis le spot ce matin sur la réalité des pervers narcissiques, car ils sont légion. Impossible de faire carrière dans quoi que ce soit sans une rencontrer au moins un ou une. Le texte publié risque de déclencher bien des réactions, car il importe de montrer ces gens sous leur vrai jour.

Ce qu’il faut surtout retenir à propos des PN c’est « ...qu’on n’est ni sa proie ni sa victime On est seulement sa cible. Lorsqu’on sort de son décor, il ou elle choisira une autre cible. Quand on se voit comme proie ou victime d’un(e) PN, ça installe un mode passif qui nuit pour passer en mode ACTION. Avec ce type de personne on n’a rien à se reprocher. On a seulement eu le malheur d’être sur son chemin de vie. »

Le pervers narcissique tire une grande satisfaction à vous amener vers le trou de l’échec. C’est son carburant. Plus vous êtes près du trou plus il savoure, parce que votre succès lui fait énormément mal, car il se voit comme un échec ambulant. Derrière un PN, il y a toujours un homme ou une femme qui n’a pas eu les soins et l’attention dont il avait besoin en bas âge. Dans sa tête, la cassette du « Tu vois bien que tu ne vaux rien, même ta mère ne s’est pas intéressée à toi » joue en boucle. Ayant intégré cette fausse idée sur eux-mêmes, le succès réel ou fantasmé de toute personne autour d’eux leur fait très mal. Ils se mettent alors en mode destruction de cette personne, comme un noyé qui veut vous entrainer dans sa noyade.

Cette dame l’a constaté, le PN se montre toujours au début de la relation sous son dehors sympa pour devenir ami. Quand la sauce prend, il passe en mode numéro 2 : le sabotage de votre personnalité. Pour cela, il utilise ce qu’il a appris sur vous en mode numéro1. Rendu en mode 3, ou bien il fuit parce que vous le débusquez, ou bien il savoure votre destruction.

« Madame qui écrivez à Louise ce matin, comment expliquez-vous que vous restiez là à subir ce pervers narcissique? Ça vient d’où cette mauvaise habitude de rester dans une situation aussi mauvaise pour vous? Faites-vous un lien avec une personne de votre enfance, comme votre mère par exemple? Comment, devenue adulte, pouvez-vous accepter de rester dans une situation qui ne va pas dans le sens de votre intérêt et de votre plein épanouissement personnel? Bonne réflexion! »

M.B.

Votre commentaire me plaît parce qu’en plus de venir appuyer la réponse que j’avais faite à cette personne, vous ajoutez un élément que j’avais omis. Vous l’emmenez à réfléchir sur ce qui, dans son passé, la rend si vulnérable face au pervers narcissique qu’est son conjoint et qu’elle semble avoir parfaitement identifié grâce aux conseils d’une amie. Qu’est-ce qui la retient de fuir pour se protéger?