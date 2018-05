L’accident d’avion à La Havane, «une explosion qui a tout ébranlé»

« J’ai vu que l’avion essayait d’atterrir, mais il n’a pas pu », raconte Yasniel Diaz, 21 ans, qui a aperçu l’appareil, avec 110 personnes à bord, s’écraser vendredi près de l’aéroport de La Havane, provoquant « une explosion qui a tout ébranlé ».

Vers midi, le jeune musicien sortait d’une ferme où il avait passé la nuit, dans le quartier de Boyeros, au sud de la capitale cubaine, quand le Boeing 737-200 opéré par la compagnie Cubana de Aviacion s’est écrasé non loin de là et a pris feu au sol.

L’avion venait de décoller pour Holguin (est de Cuba), avec 104 passagers, majoritairement cubains selon certains médias d’État, et six membres d’équipage mexicains, selon la compagnie mexicaine Global aerolineas Damojh, propriétaire de l’appareil.

« Je rentrais chez moi et j’ai vu l’avion, j’ai vu que le pilote manœuvrait vers la droite, il a perdu de la hauteur et a plongé », explique Yasniel. Alors « je me suis mis à courir parce que j’ai pris peur. Puis j’ai vu que des gens du bourg venaient pour aider ».

Le Boeing s’est écrasé sur un champ de patates douces, à quelques centaines de mètres à peine de zones habitées. Les autorités cubaines n’évoquaient vendredi après-midi que trois survivants, tous dans un état critique.

Le reste des informations parvenait au compte-gouttes, au fil de la journée, dans cette île où l’accès à internet reste limité. La première annonce officielle de l’accident est survenue lors du journal télévisé de la télévision d’État, à 13 h, près d’une heure après le drame.

À deux kilomètres de là, Yosvany Sarmientos faisait du vélo avec son fils quand l’accident a eu lieu. « J’ai senti un coup de tonnerre et j’ai vu le nuage de fumée. Je me promenais avec mon fils et je lui ai dit “Regarde, mon fils, c’est un avion qui est tombé” ».

« En deuil »

Après le choc initial, une marée de médecins et d’habitants ont accouru pour venir en aide. Parmi eux, Alicia Leon, qui a longtemps travaillé comme médecin à la clinique de Boyeros et vit toujours dans le quartier. Elle s’est précipitée sur les lieux du drame.

« Je suis médecin 24 heures sur 24 et ça m’a impressionnée énormément de voir ça. J’ai vu que nos médecins de la clinique arrivaient très vite sur place. Moi j’ai réussi à intuber une rescapée, une femme. On n’a pas réussi à l’identifier », narre-t-elle à l’AFP.

Alicia a ensuite aidé les équipes de secours dans le recensement des morts.

« C’est très douloureux d’arriver ici et de voir les cadavres », confie José Luis Castellano, autre médecin venu participer aux opérations.

Beaucoup d’habitants ont eu très peur en entendant le bruit assourdissant de l’accident. « Moi je vis tout près et j’ai pensé que (l’avion) était tombé sur ma maison, j’ai couru parce que j’ai un bébé de huit mois, mais non », ce n’était pas le cas, raconte un riverain, Alexander Perez.

Alexander s’est lui aussi empressé de venir en aide sur les lieux de l’accident, mais il ne peut cacher sa tristesse: « C’est douloureux et nous sommes tous, le pays tout entier je crois, en deuil ».

Jointes par téléphone par la compagnie aérienne, les familles des victimes sont arrivées peu après le drame à l’aéroport de La Havane pour connaître le sort de leurs proches.

Yusniel Leon, mécanicien de 22 ans, a lui été prévenu par un cousin. Son beau-père avait embarqué ce matin.

« Dans cet avion, il y avait mon beau-père, nous ne savons pas s’il est parmi les survivants », déclare-t-il avec inquiétude, alors que les recherches se poursuivent parmi les débris calcinés de l’appareil, sous une pluie fine. « Nous sommes abattus », ajoute-t-il.