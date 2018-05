Les routes à éviter pour la longue fin de semaine

MONTRÉAL – Les secteurs de l’échangeur Turcot, du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et du pont Champlain seront à éviter au cours de ce long week-end.

L’autoroute 25 sud sera complètement fermée, entre la sortie 4 (avenue Souligny ouest, centre-ville) et la route 132 sur la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h. Un détour est prévu via l’avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame ouest, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau vers le pont Jacques-Cartier et route 132 est (vers Varennes) ou ouest (vers La Prairie).

Conséquemment, l’entrée de l’avenue Souligny est pour l’autoroute 25 sud et le tunnel sera également fermée, selon le même horaire.

En raison des travaux de reconstruction du pont de la rue Saint-Jacques, au-dessus de l’autoroute 15 (Décarie), la bretelle de l’autoroute 15 nord (en provenance du pont Champlain) pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera fermée de vendredi 22 h à mardi 5 h.



Même chose pour les bretelles de l’autoroute 720/route 136 ouest (en provenance du centre-ville) pour l’autoroute 15 nord et celle de l’autoroute 20 est (en provenance de Lachine) pour l’autoroute 15 nord.

La bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136/autoroute 720 est (Ville-Marie), sera aussi fermée selon le même horaire.

Tout comme la bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest.



À noter que l’entrée de l’avenue Girouard pour l’autoroute 15 sud sera fermée de vendredi 22 h à samedi 8 h, puis de dimanche 21 h 30 à lundi 6 h. Un détour sera possible en continuant sur l’avenue Girouard, chemin Upper-Lachine est, boulevard Décarie, chemin de la Côte-Saint-Luc et autoroute 15 sud.

La rue Notre-Dame (sous les bretelles de l’échangeur Turcot) sera fermée entre l’avenue de Carillon et le boulevard Monk, à partir de 20 h vendredi, et ce jusqu’à samedi 8 h.

Du côté du nouveau pont Champlain: une voie sur trois sera fermée, en direction est, entre la fin du pont Champlain et le boulevard Pelletier à Brossard, de vendredi 22 h à mardi 5 h.

En direction ouest, deux voies sur trois seront fermées, entre le boulevard Pelletier et le début du pont Champlain à Brossard, de vendredi 22 h à mardi 5 h.

Enfin, il est à noter la fermeture de l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge pour l’autoroute 15 sud/ pont Champlain, de vendredi 22 h à mardi 5 h.