Les Taillefer-Simard en vacances

René Simard a profité de la fin de sa tournée de spectacles Nouveau Rêve, pour s’envoler dans le sud avec sa femme Marie-Josée Taillefer et ses enfants Olivier et Rosalie.

« En ce moment, je vis comme une petite préretraite. Je vous avoue que j’aime bien ça. Ça faisait comme deux, trois ans que je n’arrivais pas à arrêter. On revient de croisière avec les enfants. On était aux Caraïbes, jusqu’en Amérique centrale, au Bélize. Il faisait beau. On a bien mangé. Cet été, on prendra des vacances en famille, sur la Côte Est des États-Unis », révèle l’artiste de 57 ans, croisé sur le tapis rouge de la soirée-bénéfice Hommage aux Belles-Sœurs de Michel Tremblay, lundi dernier.

Mais cette pause professionnelle n’est pas synonyme de retraite définitive pour le chanteur, qui compte plus de 45 ans de carrière.

« Je ne manque pas d’ambition. Je suis encore en forme ! Je suis encore capable ! La retraite n’est pas tout de suite. Si on se fie à Denise Filiatrault, je me dis qu’elle n’est pas tuable », s’exclame-t-il.