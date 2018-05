L’homme tiré à bout portant dans sa décapotable lundi est décédé

L’homme tiré à bout portant dans sa rutilante décapotable à Montréal lundi est décédé vendredi au courant de la journée, confirme la police de Montréal.

«À 18h, nous avons été informés que le service des crimes majeurs menaient désormais l’enquête et qu’il s’agit du 10e homicide à survenir sur le territoire», a indiqué Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Il a été toutefois été impossible d’obtenir l’heure officielle du décès de Samy Kaci Mokaddem, 39 ans. Ce dernier était maintenu en vie artificiellement depuis l’attaque, mais son décès était imminent, d’après nos informations.

Le meurtre a eu lieu en plein soleil, aux alentours de 13 h, devant de nombreux témoins sur la rue Bélanger, à l’angle de la rue Garnier.

C’est un homme à pied qui l’aurait tiré à bout portant avant de jeter l’arme du crime par terre et de prendre la fuite jusqu’à l’artère adjacente, la rue Fabre, où un complice l’attendait possiblement à bord d’une voiture, selon nos informations.

Beau-père lié à la mafia et la pègre irlandaise

Mokkadem est arrivé ici en 2015 alors que la police française menait une enquête sur lui pour fraude et faux chèques. Il y a six mois, le SPVM l'avait aussi arrêté pour extorsion, intimidation et harcèlement criminel. Son retour en cour était prévu en juin.

L'homme de 39 ans avait une nouvelle compagne dont le beau-père est lié tant à la mafia italienne qu’à la pègre irlandaise, selon nos sources.

Son beau-père détenait une position importante dans une filière qui importait de la cocaïne au pays et avait écopé d’une lourde peine de prison en 2009. Les enquêteurs de la police de Montréal tenteront de déterminer s’il y a un lien entre ces informations et le meurtre.

Mokaddem est le deuxième prêteur privé assassiné en quelques mois dans la métropole. L’homme d’affaires Mario Macri a été abattu à l’intérieur d’un garage commercial de l’arrondissement de LaSalle en mars.

- Avec la collaboration d'Axel Marchand-Lamothe et d'Éric Thibault