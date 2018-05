Like-moi pour une quatrième fois

C’est confirmé : l’émission à sketches comiques Like-moi fera encore rire ses fans cette année.

« Like-moi revient pour une quatrième saison. Selon les rumeurs, on commence à tourner au mois d’août ! Toute l’équipe sera de retour et c’est toujours Marc Brunet qui sera à l’écriture. Il est très cachottier. Je ne sais pas quel personnage reviendra. Par contre, je crois que les classiques seront de retour. C’est ma prédiction. On a tous très hâte », a confirmé le comédien Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, au dévoilement de la programmation de Juste pour rire, au Club Soda, mercredi dernier.

L’humoriste de 31 ans, qui revient d’une série de spectacles à Paris, en avril dernier, est heureux de son passage dans la Ville Lumière.

« J’ai présenté mon spectacle solo au Point-Virgule­­­, qui est une salle mythique pour les grands humoristes. Louis-José Houde et Cathy Gauthier y ont joué. Le premier soir était à moitié­­­ rempli, mais les autres soirs, c’était plein. Il y avait pas mal de Parisiens et même des Parisiens du monde de l’humour. Le bouche-à-oreille a été très efficace. Il y a maintenant de l’intérêt de la part de producteurs », se réjouit-il.