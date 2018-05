Météo: un ciel partagé entre averses et éclaircies

MONTRÉAL – Le temps sera mitigé sur l’ensemble de la province pour le long week-end de trois jours.

La journée de vendredi sera ensoleillée et les températures seront fraîches.

C’est entre samedi et lundi que deux systèmes dépressionnaires viendront pourtant gâcher la fête.

La matinée de samedi sera ensoleillée, mais les nuages feront graduellement leur apparition en fin d’après-midi et en soirée pour l’Outaouais, l’Estrie, Montérégie et l’Abititi. De la pluie devrait tomber dans l’après-midi dans le centre du Québec, où près de 15 mm de pluie sont attendus par endroits.

Même chose à Montréal avec de la pluie intermittente et des températures allant jusqu’à 16 °C.

À Québec par contre, une alternance de soleil et de nuages est prévue, le mercure affichera 18 °C.

La journée de dimanche ne sera belle pour personne: l’est, le centre et le sud seront sous une faible pluie en matinée et l’ouest du Québec sous des averses. La pluie devrait cesser au cours de la soirée pour le centre et le sud. À l’ouest de la province, le ciel devrait se dégager au cours de l’après-midi.

Lundi, le ciel sera ensoleillé pour le sud et nuageux pour le centre, tandis que l’est continuera de recevoir de la pluie jusque dans l’après-midi. À Montréal, le ciel sera ensoleillé et il fera 19 °C, 15 °C sont attendus à Québec.

La journée de lundi sera belle et annonciatrice d’une semaine ensoleillée.