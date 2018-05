Moka de chaga

Chaga

Surnommé « diamant de la forêt » ou « champignon de l’immortalité », le champignon chaga qui ressemble à du charbon de bois pousse en abondance dans les forêts de bouleaux québécoises et celles de l’hémisphère nord. Le chaga ayant fait l’objet de nombreuses études sur le cancer, on a démontré ses propriétés détoxifiantes et son effet positif sur le système immunitaire. Avec ses qualités antitumorales, antivirales et anti-inflammatoires, le chaga possède un goût qui tire doucement sur l’érable et la chicorée et gagne à se faire découvrir.