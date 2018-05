Pamplemousse: s'auto-publier pour combattre l'oppression

Pamplemousse. Un fruit amer et rond. C’est le titre du premier roman graphique de Maude Bergeron. Comme le fruit, il pourrait sembler par moment acidulé, douloureux, parce qu’il décrit une relation amoureuse sans réciprocité, des moments intenses et troubles, mais aussi réconfortant. Parce que dans la détresse intime que présente Maude il y a un peu tout le monde.

C’est comme ça depuis le début de ses créations artistiques, d’abord sur son blogue Folies Passagères, puis avec sa boutique Etsy. Sa page Facebook est suivie par près de 18 000 membres, touchés par les œuvres de Maude, qui tente de montrer que l’existence de chacun est valide.

Ses dessins choquent parce qu’ils n’enjolivent pas la réalité : ils la révèlent. Que ce soit un dessin de femme nue qui fait un fuck you en souriant et narguant la grossophobie à côté de l’inscription « Mes petits doigts dodus te disent salut ça va » ou une femme qui a trois têtes, dans une interprétation des débordements des troubles anxieux.

Une semaine après le lancement de son livre, qu’elle a autopublié, elle a accepté de répondre à quelques questions sur son parcours et ses inspirations.

Comment est venu pour toi le besoin de créer?

«J'ai toujours aimé l'écriture et le dessin, ce qui m'a amené à poursuivre des études en Arts visuels il y a quelques années. À l'époque, j'étais très confuse au niveau de mes aspirations. En 2016, j'ai commencé à ressentir un inconfort face au manque d'espace que j'avais pour m'exprimer. J'ai passé quelques années orientées vers la cuisine au niveau professionnel, et malgré le fait qu'une forme de créativité y est nécessaire aussi, mon besoin n'était pas comblé. J'ai donc créé Les folies passagères durant l'été 2016, initialement pour avoir un espace pour partager mes dessins et mes propos. Je n'avais pas prévu que ce projet deviendrait aussi rapidement quelque chose de plus grand et de professionnel.

Est-ce que tu considères ce que tu fais comme de l’art militant?

C’est vraiment la réunion de l'illustration et des mots qui permet à mon projet de prendre tout son sens. C'est plus puissant ainsi. Le militantisme est très présent dans ma vie, à un point où j'ai d'ailleurs dû m'imposer quelques limites personnelles. Je passais trop de temps dans mes différentes implications bénévoles, et c'était assez épuisant physiquement et mentalement. J'ai donc fait le choix d'orienter principalement mon militantisme vers Les folies passagères, plutôt que dans différents projets collaboratifs ou organisations d'événements.

Tu as le souci d’inclure tout le monde dans tes créations. Tu l’écrivais toi-même récemment : « Toutes les personnes ont le droit d’exister, d’être célébrées, aimées et respectées. Peu importe leur poids, leur silhouette et leurs identités. » As-tu l’impression de ne pas avoir ce droit parfois?

Oui, complètement. Je pense qu'il s'agit d'un sentiment partagé par plusieurs personnes qui vivent ou ont déjà vécu une forme d'oppression. C'est quelque chose qui s'impose et demeure présent avec le temps à cause de l'invalidation généralement vécue dans la société. On peut même en venir à croire qu'on vaut moins qu'autrui. C'est très difficile de déconstruire ce type de pensées, de briser les conséquences directes des oppressions sur l'estime personnelle. C'est ce que j'essaie de faire en validant la vie de tous.

Qu’est-ce que tu trouves choquant et émouvant au quotidien?

Je suis une personne hypersensible, et le mot est même faible pour décrire à quel point je ressens tout à une puissance élevée. Je suis particulièrement sensible aux injustices, inégalités, oppressions et violences. À tout ce qui est relié aux sujets abordés dans mes projets. Sinon, ce sont principalement les personnes et leurs vécus qui me touchent. Je vis souvent les émotions des autres personnes avec elles. Je suis un peu comme une éponge à émotions, et j'essaie justement de travailler sur ça parce que c'est épuisant.

Tu réussis à aborder plusieurs sujets dans Pamplemousse et dans Folies Passagères, y en a-t-il un qui te tient plus à cœur? Ou qui a le plus de conséquences dans ta vie?

La santé mentale et la diversité corporelle. Ce sont des thèmes récurrents, et c'est vraiment une priorité pour moi d'aborder ces sujets pour tenter de briser la psychophobie, le capacitisme et la grossophobie. Étant moi-même touchée par des troubles de santé mentale et ayant été victime de grossophobie par le passé, je sais à quel point c'est difficile de vivre dans une société qui te reflète que tu es bizarre et anormale, que tu es moins importante, moins respectable, moins valable, moins aimable et moins jolie. L'isolation extrême qui vient avec les troubles de santé mentale est horrible, et si je peux réussir à toucher des personnes qui se sentent seules et isolées, c'est une grande réalisation pour moi.

Comment t’imaginais-tu, enfant? Comment réagirait Maude-à-dix-ans devant cette Maude plus grande?

Je pense que je n'aurais pas cru qu'il s'agit bel et bien de moi! Même si j'aimais me visualiser comme artiste et autrice lorsque j'étais jeune, je croyais quand même qu'il s'agissait surtout d'un rêve pas super réaliste. Au final, je pense que j'aurais été impressionnée puis un peu admirative.

De quoi es-tu le plus fière aujourd’hui?

Je suis fière d'être rendue où je suis actuellement, après avoir vécu de nombreuses années difficiles et éprouvantes par le passé. J'ai l'impression d'avoir un peu réussi à utiliser mon bagage émotionnel très lourd pour créer un lien précieux avec d'autres personnes, grâce à la concrétisation de mes projets actuels.