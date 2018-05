Pas pire que les autres

La une du Journal, titrant que la moitié des médecins de famille travaillent 4 jours et moins par semaine, a suscité de vives réactions à l’encontre des médecins dans les médias et à l’égard du ministre Barrette dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Une fois de plus les blâmes fusent sans qu’on puisse espérer l’émergence d’une solution durable aux problèmes d’accessibilité aux soins de santé.

Le ministre Barrette, qui était moins visible dans le décor gouvernemental depuis quelques semaines, s’est rapidement senti mis en cause pour un tel état de situation et a retrouvé son arrogance habituelle en rejetant tous les torts sur les médecins. Sa suffisance l’aveugle au point de ne pas analyser correctement la problématique et ses causes profondes. Il veut encore moins remettre en question ses réformes et le mode de rémunération des médecins.

L’allègement que plusieurs médecins apportent à leur charge de travail n’est pas différent de celui observé dans d’autres professions. En effet, un nombre fabuleux d’enseignants jouit de congé à temps partiel ou préfère demeurer sur une liste de rappel plutôt que d’occuper un poste à temps plein. De telles situations existent également chez les infirmières et d’autres professionnels du réseau de la santé. Certains décideurs pensaient qu’en augmentant la rémunération, il s’ensuivrait une plus grande productivité, mais c’est l’effet contraire qui surgit avec des travailleurs qui veulent maintenir le même traitement avec une période de travail réduit.

Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens a fait porter cette réduction du temps de travail sur le plus grand nombre de femmes que nous retrouvons aujourd’hui dans la profession médicale. S’il est vrai qu’il y en a plus et que leur pratique a une incidence certaine sur l’organisation des soins de santé, l’analyse du docteur Godin fait preuve de courte vue. Le rapport au travail n’est pas le même pour les individus d’aujourd’hui qu’il l’était jusqu’à un passé récent. La famille, la croissance personnelle et les relations sociales ont pris le dessus sur le travail qui constituait précédemment la première source d’identité. Les gens veulent plus de temps pour profiter de la vie tout en préservant les mêmes niveaux de revenus pour s’épanouir.

Ce n’est sûrement pas avec un ministre qui joue au matamore et un corporatisme médical qui ne se dément pas que nous pouvons espérer des améliorations. Nous savons que l’argent ne constitue pas un puissant facteur pour intéresser les personnes à leur travail. Les spécialistes des relations industrielles le savent depuis longtemps car la reconnaissance, la valeur de l’entreprise et les communications claires sont, entre autres, quelques-uns des facteurs de motivation qui priment sur la rémunération. Cela dit, même en créant des conditions optimales dans les milieux de travail qui contribueraient à augmenter le temps de présence, il risque de manquer de médecins car leur vie ne se résume plus à la médecine, ils veulent eux aussi du temps pour vivre.

Plus de médecins, le décloisonnement de la profession médicale pour laisser d’autres corps professionnels assumer certaines responsabilités, le salariat des médecins, le modèle de rémunération par capitation et l’amélioration de la prévention sont quelques-unes des pistes de solution qui devraient sérieusement être évaluées et mises en œuvre. Le simplisme du ministre Barrette ne m'a pas sorti jusqu'à présent de la liste d’attente pour un médecin de famille sur laquelle je me retrouve depuis bientôt trois ans.