[QUIZ] Avez-vous suivi l’actualité de la semaine?

Qui est le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval ?

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Joël Bouchard a déjà joué dans la LNH en tant que défenseur au sein de plusieurs équipes : les Flames de Calgary, les Predators de Nashville, les Stars de Dallas, les Coyotes de Phoenix, les Devils du New Jersey, les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh et les Islanders de New York.