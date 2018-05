Ragoût de courge et curcuma

CURCUMA

Rhizome totalement jaune flamboyant, cousin du gingembre et du galanga, le curcuma est une épice qui est utilisée depuis plus de 4000 ans. Reine dans la culture indienne, le curcuma a une grande place dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique. Souvent réputé pour soulager les troubles digestifs, les maux d’estomac et les nausées, le curcuma possède également un fort pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire naturel. Un must dans une cuisine, car il se marie très bien à beaucoup d’aliments.