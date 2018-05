Salade d’asperge et quinoa

QUINOA

Cultivée dans les Andes, en Amérique du Sud, depuis des millénaires, cette pseudo-céréale est de plus en plus consommée depuis les dernières années, en raison de son apport en protéines de haute qualité. Le quinoa est riche en acides aminés essentiels et constitue une source idéale de protéines végétales. Très digeste, riche en fer, pauvre en lipides, le quinoa est sans gluten. Cette plante, souvent appelée grain, est botaniquement le fruit d’une plante de la même famille que les épinards et la betterave. N’oubliez pas de toujours bien le rincer avant la cuisson afin d’enlever la saponine qui lui sert de protection.