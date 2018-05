Le Souper-spectacle Yvon et ses amis, sous la présidence d’honneur de Judi Richards et Yvon Deschamps, au profit de l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud a permis de récolter la somme de plus de 100 000 $. Cette soirée d’humour a réuni sur la scène du Théâtre St-James les humoristes Lise Dion, François Massicotte, Mike Ward, Simon Gouache, Daniel Savoie, André-Philippe Gagnon et le comédien Emmanuel Auger.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Photo Agence QMI, Dario Ayala