Souvenirs de résidence

Lors de son prochain spectacle solo, Korine Côté partagera avec le public des souvenirs d’enfance mémorables, dont ses nuits... dans une résidence de personnes âgées.

« J’avais 6 ans et ma mère a ouvert une résidence de personnes âgées, pas loin de chez moi. Elle avait ouvert ça avec sa cousine, que j’appelle ma tante. Comme le chum de ma mère travaillait de nuit, il fallait que je dorme dans la résidence. On dormait dans la cave, avec ma cousine. On était quatre et on dormait dans le sous-sol. On se levait le matin et je faisais des tartes avec ma mère et j’allais à l’école », a relaté l’humoriste, au dévoilement de la programmation du Festival Juste pour rire, mercredi dernier.

De l’âge de 6 à 15 ans, l’humoriste a donc habité dans cette résidence. Et elle s’est beaucoup inspirée de cette expérience pour son nouveau spectacle.

« Je me souviens d’une dame qui a fait un arrêt cardiaque durant notre dîner de Noël et ma mère l’avait réanimée. Je le raconte dans mon spectacle. Ça finit bien, au moins », évoque-t-elle.