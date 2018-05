Tartelettes matcha

Portions : 6

Temps de préparation : 25 minutes

Ingrédients

Croûte

1 tasse (150 g) de noix de macadam

(150 g) de noix de macadam ½ tasse de pistaches écaillées

de pistaches écaillées ½ tasse de noix de coco râpée

de noix de coco râpée 6 dattes Medjool dénoyautées

dattes Medjool dénoyautées 1 c. à thé de sel

de sel 1 pincée de muscade en poudre le zeste d’un pamplemousse

Mousse

1 tasse (150 g) de noix de cajou (trempées 4 heures)

(150 g) de noix de cajou (trempées 4 heures) 1 avocat

avocat ¼ de tasse d’huile de noix de coco fondue

d’huile de noix de coco fondue ½ tasse de sirop d’agave

de sirop d’agave 2 c. à thé de matcha

de matcha ¼ de tasse de jus de pamplemousse

de jus de pamplemousse 1 à 2 c. à table de jus de lime

1 c. à thé de vanille

de vanille 1 c. à table d’eau au besoin

Décoration

1 pamplemousse

fleurs pensées

poudre matcha

Technique 1. Broyer les pistaches et les noix de macadam au robot culinaire à haute puissance. 2. Ajouter le sel, la noix de coco, le zeste de pamplemousse, la muscade. 3. Ajouter les dattes et mélanger à nouveau jusqu’à ce que la croûte tienne ensemble. Former les croûtes dans des moules à tartelettes et réserver. 4. Égoutter les noix de cajou et bien rincer. 5. Dans un mélangeur, verser les noix de cajou, l’avocat, l’huile de noix de coco, le sirop d’agave, la vanille, le jus de lime et le jus de pamplemousse. 6. Bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse et lisse. Ajouter de l’eau au besoin pour obtenir une texture lisse et épaisse. 7. Ajouter la poudre matcha et remélanger. 8. Placer la mousse sur les croûtes formées. Garnir avec des suprêmes de pamplemousse, des pensées et de la poudre de matcha.

MATCHA

Il y a plus de 1300 ans que ce merveilleux thé vert est consommé en Chine. Par la suite, il a été adopté par les Japonais pour en devenir un emblème culturel et un pilier dans leur cérémonie du thé. Le matcha, fait d’une fine mouture de feuilles de thé vert, permet d’améliorer le métabolisme, de réduire les substances chimiques à l’origine du stress dans l’organisme, de booster le système immunitaire, de réduire les taux de cholestérol et même de combattre les toxines cancérigènes. À conserver loin de la lumière et de l’air, idéalement au congélateur.