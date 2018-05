Timide relance du cinéma québécois

Malgré une année 2017 au-delà des espérances, grâce au succès remporté par les suites des comédies Bon Cop Bad Cop et De père en flic, la majorité des films québécois qui ont pris l’affiche sur grand écran au cours des quatre dernières années n’ont pas réussi à trouver leur public.

Tel est le constat d’une compilation effectuée par Le Journal à partir des informations publiques contenues dans les rapports de la SODEC et Téléfilm Canada ainsi que sur le site de l’Observatoire de la culture et des communications.

Sauf exception, les films tournés au Québec sont financés en bonne partie par vos impôts. Les sommes transitent principalement par la SODEC et Téléfilm Canada, des organismes dont le travail est d’évaluer quels longs métrages obtiendront du financement parmi les dizaines de projets qui leur sont soumis chaque année.

De 2014 à aujourd’hui, les deux organismes subventionnaires ont versé 212 M$ pour la production et la mise en marché de films, qui ont amassé des recettes de 52 M$.

« Qu’est-ce qui marche vraiment en salles aujourd’hui ? Ce sont les blockbusters américains et les films de super­héros de Marvel. Sauf exception, c’est ce genre de films là qui remplit les salles de cinéma. Les films d’auteur indépendants font leur vie autrement », observe l’ex-présidente­­­ de la SODEC, Monique Simard.

Des hauts et des bas

Le portrait est moins sombre depuis un an. Avec une part de marché de 13,3 %, le cinéma québécois a connu, en 2017, sa meilleure année en 10 ans. Ce regain de vie est attribuable au triomphe d’une poignée de films populaires qui ont eu un effet d’entraînement, dit le producteur Christian Larouche.

« Bien sûr, les suites de films comme De père en flic 2, et Bon Cop Bad Cop 2 ont bien marché, mais il y a aussi eu des films d’auteur qui ont trouvé leur public. »

Malgré ces rares succès, beaucoup de films ne trouvent pas leur public. Dans notre analyse de 70 films subventionnés, on retrouve une dizaine de films qui ont reçu une aide de plus de 1,5 M$ et qui ont attiré moins de 10 000 spectateurs.