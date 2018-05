Un agresseur d’enfants en évaluation à Pinel

La Couronne demande à ce qu’un colosse qui a tenté d’agresser sexuellement une fillette de 6 ans, une ado de 14 ans et une femme soit déclaré délinquant dangereux ou à contrôler.

Yannick Perreault a fait trois victimes entre 2003 et 2017, et son risque de récidive est toujours élevé.

Grand consommateur de crack, le colosse de 300 lb semble incapable de contrôler ses pulsions lorsqu’il est intoxiqué.

Quatre thérapies et un suivi psychosexuel de deux ans n’ont pas suffi à le contenir.

« Au surcroît, Perreault, malgré son intoxication, prémédite ses actions et utilise des stratagèmes pour isoler et placer ses victimes en situation de vulnérabilité », invoque Me Miguel Boisvert, de la Couronne, dans sa requête déposée vendredi, au palais de justice de Longueuil.

La juge Magali Lepage a ordonné que l’accusé de 44 ans soit évalué à l’Institut Philippe-Pinel pendant 60 jours.

Un psychiatre recommandera ensuite que Perreault reçoive une sentence dite régulière, qu’il soit déclaré délinquant à contrôler ou encore délinquant dangereux.

Délinquant sexuel

Perreault est déjà inscrit au registre des délinquants sexuels, mais cela ne l’a pas empêché de tenter d’agresser sexuellement la belle-fille de six ans de son patron, en juin 2017, sur la Rive-Sud de Montréal.

L’accusé, qui vivait dans une roulotte chez son employeur, a réveillé la fillette pour lui proposer de faire du camping. Il en a plutôt profité pour la forcer à lui toucher le pénis.

En 2003, il a aussi tenté de violer une ado de 14 ans à qui il avait donné 20 $ pour garder son enfant. C’était un guet-apens pour la faire entrer chez lui.

Le colosse l’a traînée de force dans sa chambre pour avoir des contacts sexuels.

Perreault n’a avoué ces deux crimes que l’automne dernier, mais il avait déjà un antécédent.

En 2008, il s’en est pris à une femme qui résidait dans le même immeuble que lui en utilisant un modus operandi semblable à celui de 2003. Chaque fois, il était intoxiqué.

Perreault reviendra à la cour en juillet.