Un petit gratteux avec votre joint?

- Un petit gratteux avec votre 3 ½ et vos Doritos ?

- Oui, je voudrais un gagnant à vie et un bingo néon.

Va-t-on un jour acheter son pot au dépanneur comme on achète une pinte de lait? Possiblement, oui.

Je rappelle que l’entreprise Couche-Tard veut vendre du cannabis et a engagé un lobbyiste pour faire des représentations auprès du gouvernement du Québec à ce sujet.

Là tu te dis, mais ce n’est pas la SAQ qui devait vendre le pot? Oui. Sa filiale, la Société québécoise du cannabis (SQDC) pour être plus précise.

Mais, il y a un petit article (le 55) dans le projet de loi 157 sur le cannabis qui ouvre la caverne d’Ali Baba à la vente au privé.

Pour les producteurs de cannabis, c’est un précieux sésame.

Pour la santé publique, c’est le loup dans la bergerie.

J’ai déjà écrit sur le sujet au lendemain de la présentation du projet de loi. J’avais remarqué cet article qui, étrangement, n’avait pas été mentionné dans la conférence de presse.

L’article permettra de faire des projets pilotes pour expérimenter la vente dans le privé donc en dehors du réseau de la SQDC. Ces projets pilotes pourront commencer dans un an et seulement cinq points de vente seront autorisés.

Ça pourrait être, par exemple, dans une boutique appartenant à un producteur de cannabis autorisé, dans un dépanneur comme Couche-Tard ou encore dans une épicerie Loblaws.

Le géant de l’alimentation qui possède Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec) vendra d’ailleurs du cannabis récréatif à Terre-Neuve-Labrador et souhaite avoir du thérapeutique dans ses pharmacies.

Il n’y a pas que les entreprises privées qui pourraient participer au projet pilote. Ce pourrait aussi être une organisation à but non lucratif (OBNL). Une OBNL comme... comme La Presse ? (Je fais des blagues, bien sûr...même si Tristan Péloquin connaît très bien le cannabis puisqu’il en consomm...euh couvre le sujet depuis quelques années).

Mais tout ça peut encore changer. L’article 55 à l’étude cette semaine à l’Assemblée nationale. Et comme les députés ne s’entendaient pas, les discussions ont été reportées à plus tard.

La date limite pour adopter le projet de loi est le 15 juin. Donc «plus tard», va venir vite.

Les projets pilotes permettraient, selon la ministre Lucie Charlebois, de comparer les différentes pratiques.

Mais pour l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), la vente dans le privé avec une logique commerciale risque de miner les efforts la protection de la santé.

«Four Lokoïsation» du cannabis

Les vendeurs dans le privé auraient effectivement plus de liberté que les SQDC.

Par exemple, contrairement aux succursales de la SQDC où le cannabis se trouvera derrière les comptoirs, il pourrait être vendu en libre-service. Rien n’interdirait la vente de produits avec des saveurs et des couleurs, comme de l’huile de cannabis à saveur de mojito par exemple. Bref, l’ASPQ craint d’assister à la «Four Lokoïsation» du cannabis.

Le PQ a demandé des balises plus strictes.

Le sujet est délicat. Le bruit de couloir à l’Assemblée est qu’il y a deux clans au gouvernement. Le clan de Lucie Charlebois, la ministre déléguée à la Santé publique, est favorable à la vente de cannabis encadrée par l’État.

Mais le clan du ministre des Finances Carlos Leitao est farouchement opposé à ce que le gouvernement devienne le pusher officiel des Québécois.

Le compromis était l’article 55.

Ailleurs au pays, la Colombie-Britannique a opté pour un système mixte public et privé. Les provinces des Prairies ont choisi la vente par le privé alors que l’Ontario alors que les Maritimes miseront sur la vente étatique sauf Terre-Neuve-Labrador.



Les Territoires du Nord-Ouest préfèrent une vente par l’État. Le Yukon aussi, mais seulement le temps que le privé s’organise et puisse prendre la relève.

Pas de cadeau pour le privé

Franchement, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Plusieurs lecteurs me disent que les producteurs de pot connaissent mieux leurs produits que quiconque. Mais ils sont aussi prêts à laisser la chance au coureur et à voir comment se débrouille la SQDC.

Cette semaine, j’interviewais le PDG de la SAQ Alain Brunet qui expliquait, justement, que dans les focus groups qu’ils ont réalisés avec des consommateurs assidus, les critères les plus importants qui leur feraient abandonner leur revendeur au noir est :

• Un service de qualité,

• De bons prix

• Une bonne traçabilité des produits.

Les producteurs de cannabis offrent déjà tout ça dans le cannabis thérapeutique (mais un service uniquement sur le web). Mais certains s’inquiètent qu’ils fassent de la promotion agressive de leurs produits.

« C’est sur que les producteurs vont vouloir augmenter leur clientèle et la consommation, croit Émilie Dansereau-Trahan, spécialiste de substances psychoactive à L’ASPQ. Et on ne peut pas leur reprocher, eux, ils rendent des comptes à leurs actionnaires.»

De son côté, la SQDC n’aura pas pour mission de créer un marché ni même de le développer, mais de déplacer les consommateurs du marché marché noir vers celui licite, a insisté le grand patron de la SAQ.

Maintenant, comment tu fais pour amener juste assez de consommateurs, mais pas trop? Ça je ne sais pas et personne ne le sait vraiment encore.

Kush-Tard

La vente de pot dans un Couche-Tard, c'est un peu plus spécial. Oui, ils vendent de la bière et des cigarettes, mais il me semble que le cannabis, c’est beaucoup plus comme du vin et tu veux pouvoir être conseillé par des spécialistes.

La chaine de dépanneurs ne connaît pas trop le cannabis et ils misent énormément sur la promotion, les rabais et la sloche aux crottes de nez.

Personnellement, moi ça m’énerve de toujours me faire proposer un gratteux ou un paquet de gomme chaque fois que j’achète une caisse de bière.

L’autre jour, ben mal prise, je suis allée acheter un pain au dépanneur et du lait. (Je fais jamais ça, tsé je fais mon épicerie Lufa et je bois du Kombucha vivace.)

J’attendais à la caisse et je me jugeais d’acheter du maudit pain d’Italiano sans chia, kamut, épeautre, grain de carvi ou je sais pas quoi quelle graine dont j’ignorais l’existence il y a encore deux ans.

Alors lorsque la caissière m’a dit : « une grande vie avec ça? » Je l’ai pris personnel.

- Pardon?

- Une grande vie?

- Je ne suis pas sûr de comprendre, c’est vraiment juste un pain pour dépanner. Ça m’arrive jamais...

- C’est une loterie.

C’est aussi assez rare que je demande conseil aux caissiers du dépanneur pour choisir mes chips.

- Quelles croustilles accompagneraient mieux mes pogos? Et les chips assaisonnées là, ben c’est assaisonné à quoi exactement? Les pommes de terre utilisées sont-elle les fameuses Blazer Russet ou de vulgaires Eramosa?

Pour eux, ça représenterait surement de gros changements en terme de service à la clientèle sans parler de l’embauche de personnel qualifié. Il faudrait offrir des formations, de bons salaires, etc.

J’aurais bien voulu discuter avec Couche-Tard de leur vision, mais personne de l’entreprise ne m’a rappelée.



Je voulais leur demander: c’est pour quand la Sloche à saveur de weed?

Kush Puppie

**** Mise à jour

Couche-Tard m'a rappelée cet après-midi. Ils n'ont pas grand chose à dire sur leur projet de vente de cannabis. «On continue de maintenant nos relations avec les représentants du gouvernement. On continue de développer nos connaissances et notre expertise dans le domaine», m'a expliqué Andréanne Jeanrie, conseillère en communication pour Alimentation Couche-Tard. De quelles façons? Quelle est leur vision? On n'a pas voulu me répondre... ce qui me fait penser à une chose: au moins la SQDC sera soumise à la loi d'accès à l'information.

Le buzz de la semaine

Du pot Royal!

Le neveu de Meghan Markle, la future femme du prince Harry travaille dans l'industrie du cannabis aux États-Unis et a créé une variété spécialement pour le mariage royal de sa tante: le Markle Sparkle. (mercie de l'info, Michael!)

Le badtrip de la semaine

La SAQ va bientôt engager 300 vendeurs de pot pour ses boutiques SDQC. Une formation est prévue cet été mais il n'y a pas de dégustation au programme. Comment vont-ils pouvoir offrir des conseils s'ils ne connaissent pas les quelque 150 produits vendus en succursales?! À ce sujet je vous suggère de lire la chronique de mon collègue Richard Martineau.