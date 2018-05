BEAUCHAMP, Luc



À Ste-Anne-des-Plaines, le 14 mai 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Luc Beauchamp, époux de Mme Christiane Prévost.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Julie (David Aubin), ses petits-enfants Charlotte et Elliot, son frère Rémi (France), ses soeurs Monique (Armand), Sylvie (François), Micheline, sa belle-soeur Micheline, son neveu David, sa nièce Claudine, ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis le samedi 26 mai de midi à 17h à laSTE-ANNE-DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée ce même jour au salon.