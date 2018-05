QUINTIN DIT DUBOIS, Thérèse



À Montréal, le mercredi 9 mai 2018 est décédée, à l'âge de 92 ans, Thérèse Quintin dit Dubois.Elle laisse dans le deuil sa fille Francine Dufour (feu Pierre Boudreau), ses petits-enfants Martin Dionne (Sophie Beaudry) et François Dionne (Christine Lacroix), ses arrière-petits-enfants Benjamin Dionne et Corine Dionne, son neveu Pierre Dubois et ses nièces Diane Dubois, Pierrette Dubois et Yolande Dubois (Daniel Cloutier) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 25 mai 2018 de 11h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.