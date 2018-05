CAMIRAND née PLANTE, Cécile



À Longueuil, le 6 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Cécile Plante, épouse de M. Edgar Camirand.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Denise) et Sylvie (David), ses petits-enfants Karine, Stéphanie et Maude, ses soeurs Simone (Roland), Clotilde (Barry), Lucille et son frère Gérard (Simone), ses belles-soeurs, beaux-frères, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 mai de 10h à 12h et de 13h à 14h30 au complexe funéraire:Une célébration suivra en la chapelle du complexe.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.