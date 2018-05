BASTIEN, François



À Montréal, le dimanche 13 mai, est décédé François Bastien, époux de Ginette Courteau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères Yvon (Diane) et Gilles, sa soeur Monique, ses beaux-frères Carl (Odette) et Pierre (Suzanne), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 27 mai de 14h à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.