CHAMPOUX, Fr. Reneault, c.s.c.

Religieux de Sainte-Croix



À la Maison Basile-Moreau, le 13 mai 2018, est décédé frère Reneault Champoux. Il est né le 5 juillet 1927 à Saint-Andrien de Ham. Il était le fils d'Ernest Champoux et d'Aldéa Cloutier. Frère Champoux a prononcé ses voeux perpétuels en 1948.Il laisse dans le deuil ses soeurs Simone, Yolande, Thérèse, Rachel, Jeannine, son frère Réal, ainsi que leurs conjoints respectifs, ses neveux et nièces, ses amis ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Sa famille naturelle et sa famille religieuse recevront les condoléances à la4994, ch. Côte-des-NeigesMontréalle lundi 21 mai 2018 de 19h à 21h. Une messe commémorative sera célébrée le mardi 22 mai 2018 à 11h, à la Maison Basile-Moreau.