DEMERS (COUTURE), Monique



À Ste-Anne-des-Plaines, le 15 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Monique Couture, épouse de M. Jean-Paul Demers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Michel, Linda (Sylvain) et Manon (Richard), ses petits-enfants Caroline, Sébastien, Maude et Mathieu, son frère Gérald, sa soeur Lucille, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée. La famille accueillera parents et amis le jeudi 24 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:STE-ANNE-DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée à 20h au salon.