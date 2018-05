TANGUAY, Claude



De Varennes, le 4 mai 2018, est décédé au Centre d'Hébergement de Contrecoeur M. Claude Tanguay, fils de feu Eugénie Dubé et de feu David Tanguay. Prédécédé par sa sœur Madeleine, ses frères Roger et Gilles (1936).Il laisse dans le deuil ses soeurs Claire, Yolande, Mireille, Gisèle (Pierre Normandin) et Pauline, ses frères Jean-Guy (Micheline Turcotte), Gilles, Raymond (Ginette Labre), Yvon (Murielle Brûlé) et Marcel ainsi que de nombreuses nièces et neveux.Il a longtemps oeuvré à titre de technicien en magnétoscopie au sein de Télé-Métropole (TVA).La famille recevra vos condoléances le samedi 26 mai de 11h à 15h, au:VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. 450 652-9131 Téléc. 450 655-0941Un hommage en présence des cendres aura lieu le même jour à 15h aude Varennes.