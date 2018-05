LÉGER, Joseph Constant



À Verdun, le 12 février 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé Joseph Constant Léger, fils de feu Adrienne Lacroix et de feu George Léger.Il laisse dans le deuil sa soeur Pauline Léger (feu Guy Dubé). Il était l'oncle adoré de Julie Dubé (Stéphane Desharnais) et feu Lorraine Dubé (Marcel Aubin). Il laisse aussi dans le deuil ses petites-nièces Émilie et Catherine Robert.La famille vous accueillera parents et amis le samedi 26 mai à 13h30 au cimetière St-Thomas d'Aquin à Hudson pour l'inhumation.