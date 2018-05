CHAUSSé (née Larin), Fernande



" Le 15 mai 2018, je suis retournée à la Source retrouver mon époux bien-aimé Jean-Louis.Nous serons désormais ensemble pour veiller sur nos enfants Murielle (Richard, Kareen, Bianka, Kathy, Benan et Eli) et Jean (Diane, Louis et Denis), sur nos petits-enfants Véronique (Louis), Sophie, Éric et sur notre arrière-petite-fille Flavie.Parents et amis sont invités à venir partager réconfort et bons souvenirs.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire:le mercredi 23 mai 2018 de 17h à 20h, une célébration commémoraitve aura lieu au même endroit à 19h30.