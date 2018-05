MICHAUD, Alain



À St-Lambert, le 16 mai 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Alain Michaud, époux de Mme Mélita Lévesque, résidant de Brossard.M. Michaud fut ingénieur au sein des entreprises Lavalin et Technitrol Bodycote Exova.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève, ses soeurs Aline (Louis-Ange) et Christiane (Gilbert), ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religieux sera célébré le samedi 26 mai 2018 à 13h en l'église de St-Lambert, 41 Lorne, St-Lambert, J4P 2G7. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de midi.RIVE-SUD, 450-443-6667www.salonfunerairelfc.comPROPRIÉTAIRE ROBERT CENAC