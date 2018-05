PARENT, Fernand



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Fernand Parent survenu à Saint-Lin-Laurentides, le 29 avril 2018, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de Mme Léliane Sabourin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Christian (Francine Pelland), Thérèse (Michel Lefebvre) et Sylvie, ses petits-enfants Mélanie Fournier (Marc-Olivier) et Dominique Fournier (Martine), Patrick Boucher-Pelland (Annie) et ses arrière-petits-enfants, son frère Roger ainsi que des proches parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la:le dimanche 3 juin 2018 de 13h à 17h. Une cérémonie hommage suivra, dès 17h, en la salle de cérémonie de la résidence funéraire.