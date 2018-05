CLARK, Paulina (née Kilbertus)



23 avril 1936 - 10 mai 2018Nous avons perdu Paulina d'un cancer. Son anniversaire était deux semaines avant et elle était ravie d'avoir atteint 82 ans.Paulina laisse dans le deuil sa fille Lianne Clark et son mari Randy Hall, sa fille Nancy Kay Clark et son mari Doug Bennet, son fils Ron Clark et sa femme Michelle Johnson Clark, et ses petits-enfants Nathan, Eliza, Raymond, Brianna et Mackenzie qui l'adorent.Une célébration de sa vie aura lieu à l'hôtel Best Western Laval, 3655 autoroute des Laurentides, le samedi 26 mai de 16h à 20h.