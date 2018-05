D'ARAGON (Létourneau), Lise



Après avoir affronté courageusement les épreuves d'une fin de vie marquée par la maladie, est décédée à Brossard, le 14 mai 2018 à l'âge de 84 ans, Lise D'Aragon.Elle laisse dans le deuil ses fils Alain (Ghyslaine), Gilles (Martine), Christian (Sylvie) et Jocelyn (Marie-Hélène), ses petits-enfants: feu Martin, David (Gabrielle), Sarah-Kim, Fanny (Jude), Anne-Sophie et Clara, son arrière-petit-fils Mathis, le père de ses enfants Adrien Létourneau, neveux, nièces et ami(e)s.La famille vous accueillera au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL QC H3V 1E7www.dignitequebec.comle dimanche 27 mai 2018 de 13h à 17h et le lundi 28 mai, jour de la cérémonie, à compter de 10h.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de l'Avantage pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de Hôpital Sainte-Justine ou du Dr Julien.