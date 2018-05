LEBEUF, Denyse

(née Bédard)



À Montréal, le 16 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Denyse Bédard, épouse de M. Jacques Lebeuf.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal et Yves (Geneviève), ses cinq petits-enfants Simon, Bruno, Cynthia, Hugo et Alexandre ainsi que ses arrière-petits-enfants Béatrice et Florence.Elle laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mai de 13h à 16h au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.