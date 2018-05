LECOMTE, Dr Luc



À Drummondville, le 28 avril 2018, est décédé à l'âge de 78 ans, Dr Luc Lecomte, fils de feu Jean Lecomte et de feu Gisèle Sénécal, demeurant à Drummondville.Dr Lecomte laisse dans le deuil, sa fille Sylvia McCallum, son frère Michel Bibeau, ses soeurs Lucie Lecomte et Carmen Lecomte, ses neveux, nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille accueillera parents et amis au:130, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLETél. 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc. 819-477- 4289www.yveshoule.comsamedi le 26 mai de 11h à 14h, suivi d'une liturgie de la Parole à 14h.