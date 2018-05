C’est dans trois semaines, mais il faut vous préparer. Les 8, 9 et 10 juin prochains, ce sera la fête de la pêche au Québec.

L’événement idéal pour cultiver ou revivre ces moments passionnants.

Pour les enfants et ados, ces quelques heures à taquiner le poisson deviennent inoubliables.

Mon Simon avait 4 ans lorsque je l’ai amené passer une semaine en forêt seul avec moi pour la première fois. Il a 33 ans et il se souvient encore du nom des lacs.

On a beau chialer contre les gouvernements, mais cette idée d’autoriser la pêche sans permis pendant trois jours est lumineuse.

Trouvez une pourvoirie et n’hésitez pas. En famille, avec des amis ou même seul(e), c’est médicinal.

La quiétude et la détente de la pêche elle-même, le petit lunch bucolique du midi, le retour au chalet et le divin souper, c’est tout simple, mais à la fois grandiose sur un beau plan d’eau entouré d’une riche forêt verdoyante, au bout d’un sentier parfumé de sapinage... une magnifique et réconfortante caresse de la nature.

C’était évident

Mardi, avec mon chum Pierre, mon autre amie Carole, la psy, et ma belle Manon, nous nous sommes évadés à la pourvoirie du lac Blanc à Saint-Alexis-des-Monts.

Ouf ! Toute une pêche, et je le savais, même avant de monter en chaloupe, puisqu’au dîner de l’auberge (chaudrée de truite bonne à pleurer), à la table voisine, il y avait monseigneur Martin Veillette (évêque de Trois-Rivières) et le curé Jean Arvisais de Saint-Élie-de-Caxton qui se préparaient à attaquer un autre lac.

Quand il y a deux représentants de Dieu dans les environs, c’est sûr que ça va mordre.

Je me demande bien ce qu’ils disent quand ils en échappent une belle...

